РИАМО - 25 дек. Специалисты института общей генетики имени Н.И. Вавилова РАН обнаружили, что моноклональные антитела, которые вырабатывают иммунные клетки, способны накапливать в раковой клетке убивающий ее яд, сообщает во вторник Газета.ru.

Моноклональные антитела используются для лечения рака. Антитела или иммуноглобулины – это белки плазмы крови, они образуются в организме человека в ответ на введение бактерий, вирусов, белковых токсинов и других инородных тел.

«Тестируя способность антител останавливать процесс роста опухоли, ученые обнаружили ранее не описанное свойство этих белков подавлять активность альдегиддегидрогеназ. Это ферменты, которые ускоряют переработку токсичных веществ – альдегидов. Онкологи считают, что повышенная активность ферментов – неблагоприятный фактор течения заболевания, поэтому им важно выяснить роль фермента в жизни раковой клетки», – говорится в сообщении.

Таким образом ученые предположили, что моноклональные антитела подавляют активность ферментов и вызывают накопление в раковой клетке формальдегида, который ее убивает. Это исследование поможет улучшить качество терапии.

«Мы зафиксировали зависимость между гибелью раковых клеток и уровнем накопления в них формальдегида. После мы предположили, что, подавляя активность альдегиддегидрогеназ, мы можем стимулировать накопление этого вещества до уровня, который является для клетки токсичным», – рассказал заведующий лабораторией генетического контроля устойчивости к стрессам института общей генетики имени Н.И. Вавилова Юрий Дорохов.

Исследователи считают, что повышенная активность альдегиддегидрогеназ в раковой клетке – это приспособительный механизм. Его цель – удаление из клетки формальдегида. Так раковая клетка может избежать смерти. Впоследствии ученые изучат механизм участия генетических и белковых факторов во взаимодействии ферментов и генов, которые могут вызвать злокачественную опухоль.

«В нашей работе описаны новые подходы в лечении рака, основанные на контроле активности альдегиддегидрогеназ у пациентов. Мы предполагаем, что подавление окисления формальдегида может улучшить противоопухолевую терапию», – уточнил Дорохов.

Работа проходила в рамках проекта, поддержанного грантом Российского научного фонда.