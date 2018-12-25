РИАМО - 25 дек. Первые результаты преобразования подмосковных муниципалитетов в рамках проектов «Территории роста» станут видны во второй половине 2019 года, сообщил журналистам во вторник министр экономики и финансов Московской области Михаил Ан.

Во вторник состоялось заседание Высшего совета Московской области. В рамках мероприятия были награждены муниципалитеты-победители программы «Территории роста: проекты развития городских округов и муниципальных районов Московской области», стартовавшей в феврале по поручению губернатора. В ходе программы муниципальные образования предлагали концепции развития своих территорий. Победители конкурса получат на реализацию проекта гранты, общий фонд которых составляет 1 миллиард рублей.

«Во второй половине следующего года мы уже должны увидеть первые результаты того, как преобразуются территории, как создаются новые рабочие места. Шесть команд уже реализуют свои проекты. В 2019 году нужно обеспечить первый прорыв, первый результат, а в 2020 году эту задачу масштабировать и за пять лет качественно изменить территории», - сказал Ан.

Он отметил, чтo все проекты оценивала экспертная комиссия, которая состояла из представителей ключевых подмосковных министерств, таких как министерство экономики и финансов, министерство инвестиций и инноваций, министерство ЖКХ и других.

Победителями программы «Территории роста» в 2018 году стали Балашиха (вместе с Реутовом), Орехово-Зуево, Коломна (вместе с Зарайском), Волоколамск, Королев и Богородский округ.