РИАМО - 25 дек. Эпидемиологическая ситуация по гриппу и острым респираторным вирусным инфекциям (ОРВИ) в Москве спокойная, уровень заболеваемости соответствует данному периоду года, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по столице.

«Показатели заболеваемости во всех возрастных группах ниже расчетных эпидемических пороговых величин, в том числе по совокупному населению – на 18,2%. По данным вирусологического мониторинга, <…> заболеваемость ОРВИ на прошедшей неделе определялась циркуляцией вирусов не гриппозной этиологии, среди которых превалировали вирусы парагриппа, аденовирусы, РС-вирусы, а также вирусы гриппа А/H1N1/», - говорится в сообщении.

По состоянию на 24 декабря, за счет всех источников финансирования в Москве привито более 7,5 миллионов человек, в том числе более 1,2 миллиона детей. Из общего числа вакцинированных москвичей за счет иных источников финансирования привито более 3,3 миллиона человек, из них за счет средств правительства Москвы – более 1 миллиона человек и за счет средств работодателей и граждан – более 2,3 миллиона человек.

Активно проводимая прививочная кампания позволила добиться на сегодняшний день охвата прививками против гриппа 60,34% населения города, тогда как в предыдущем эпидсезоне было привито 55,3% москвичей.

Эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ находится на постоянном контроле управления Роспотребнадзора по Москве.