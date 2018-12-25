РИАМО - 25 дек. В Москве конкурсный управляющий бывшего застройщика ЖК «Царицыно» направил в Росреестр документы для постановки на кадастровый учет объектов незавершенного строительства, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

«Поставить недостроенные жилые корпуса ЖК «Царицыно» на кадастровый учет необходимо для того, чтобы конкурсный управляющий и ОА «Мосотделстрой №1» подписали договор передачи объекта незавершенного строительства, земельного участка и обязательств перед дольщиками новому застройщику», – сказал заместитель председателя Москомстройинвеста Александр Гончаров.

В ноябре Арбитражный суд Московской области передал городскому застройщику объекты незавершенного строительства и права на земельные участки по адресу: улица 6-я Радиальная, владение 7, а также обязательства бывшего застройщика АО «Московский комбинат хлебопродуктов» перед участниками долевого строительства.

«В целях экономии времени процессы кадастрирования осуществляются параллельно со строительными работами. При этом подписание договора важно, так как именно ОА «Мосотделстрой №1» после достройки объекта официально должен будет передавать квартиры дольщикам», – заверил Гончаров.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин принял решение, что ЖК «Царицыно» будет достроен за счет бюджетных средств путем передачи объекта незавершенного строительства в рамках процедуры банкротства новому застройщику - АО «Мосотделстрой №1».

Строительство ЖК «Царицыно» по адресу: ул. 6-я Радиальная, владение 7 (ЮАО), началось в 2006 году с привлечением денежных средств граждан по договорам долевого участия. Обязательства по 3763 ДДУ не исполнены, так как строительство жилого комплекса было остановлено.