РИАМО - 25 дек. Рейтинг УК сформирован в Подмосковье по итогам работы управляющих организаций в IV квартале 2018 года, говорится в сообщении пресс-службы Госжилинспекции Московской области.

По словам руководителя надзорного ведомства Вадима Сокова, каждой управляющей организации, в соответствии с критериями, присвоено определенное количество звезд.

«Всего в областном рейтинге оценивалась работа 928 организаций, управляющих многоквартирными домами на территории Московской области. Самую высокую оценку, 4 звезды, получили 96 УО. Большая часть управляющих компаний попала в число «хорошистов», получивших 3 звезды, их рейтинге насчитывается 610, в то время как 222 компаниям было присвоено только 2 звезды», – отметил Соков.

Он дополнил, что наивысшая оценка (5 звезд) не была присвоена ни одной управляющей организации региона.

Подробнее с рейтингом управляющих компаний Подмосковья за IV квартал 2018 года можно ознакомиться на сайте Госжилинспекции Московской области по ссылке.

Он также заявил, что критерии оценки работы организаций, обслуживающих многоквартирные дома на территории Подмосковья, еще весной этого года жители Подмосковья выбирали на портале «Добродел» путем интернет-голосования.

«Такой метод оценки работы организаций сделал рейтинг максимально прозрачным, актуальным и поистине народным», – подчеркнул Соков.

Оценивались управляющие компании по таким критериям, как качество взаимодействия с советами многоквартирных домов, своевременные уборка мест общего пользования и выполнение работ по ремонту подъездов, бесперебойная поставка и качество коммунальных услуг, наличие высокой платежной дисциплины, организация работы обслуживания населения через единые диспетчерские службы.

«Стоит отметить, что рейтинг необходим не только как способ стимулирования УО к получению заветных 5 звезд, а соответственно и к повышению качества предоставляемых услуг, но и как возможность для жителей знать лидеров рынка коммунальных услуг», – резюмировал Соков.

Поручение разработать понятный населению рейтинг управляющих компаний 14 февраля 2018 года дал губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям.