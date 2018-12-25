РИАМО - 25 дек. Для юных жителей Химок был организован мастер-класс по пляжному регби, урок для ребят провела игрок сборной России Анастасия Чиркова, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Проект Khimki rugby school стартовал на территории городского округа по инициативе регбийного клуба «Химки» в октябре прошлого года.

«В рамках проекта по выходным дням на базе Центра пляжных видов спорта СССР проходят тренировки по регби для детей от 6 лет. На этот раз юных спортсменов ожидало необычное занятие. Вместе с ребятами тренировку провела игрок ЦСП «Крылатское» и сборной России по пляжному регби Анастасия Чиркова. Именитая гостья «размяла» маленьких регбистов, организовала для них эстафеты и приняла участие в импровизированном матче», – отмечается в сообщении.

Занятия в рамках проекта Khimki rugby school проходят в Центре пляжных видов спорта на улице Кирова в доме 24.

«По выходным дням: суббота – в 10:00, воскресенье – 10:00. Информацию о записи на тренировки можно получить у руководителя проекта Олега Каменского по телефону: 8(906)720-10-80», – дополняется в материале.