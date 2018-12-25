РИАМО (БАЛАШИХА) – 25 дек. Более 40 сотрудников и ветеранов спасательных служб Балашихи наградили благодарственными письмами, почетными грамотами, медалями и нагрудными знаками в честь празднования Дня спасателя, передает корреспондент «РИАМО в Балашихе».

Вручение наград состоялось во вторник на торжественном мероприятии в культурно-досуговом центре (КДЦ) «Подмосковные вечера». Ветеранов и коллег поздравили председатель совета депутатов городского округа Балашиха Геннадий Попов, заместитель начальника Главного управления МЧС России по Московской области Максим Аршакян и первый заместитель начальника Московской областной противопожарно-спасательной службы Анатолий Плевако.

«От главы городского округа Сергея Юрова и совета депутатов Балашихи передаю вам поздравления и благодарность за то, что вы делаете. Вы первыми приходите на помощь в трудных ситуациях и спасаете других, рискуя собственной жизнью», – сказал Попов.

Он пожелал всем спасателям «сухих рукавов» и вручил благодарственные письма, почетные грамоты, ценные подарки от Мособлдумы и главы городского округа.

Максим Аршакян также поздравил всех коллег от лица Главного управления МЧС России по Московской области и рассказал, что за 28 лет существования службы спасателей образовалась очень сильная и мощная структура.

«Я проработал в Балашихе более 10 лет. И вот за последние годы вся система в городском округе очень изменилась. Появилась служба 112, работает единая дежурная служба. Балашихинский гарнизон входит сегодня в тройку лучших гарнизонов по Московской области», – отметил Аршакян.

От Главного управления МЧС он вручил нагрудные знаки, памятные медали, почетные грамоты. Двум прапорщикам внутренней службы – Тимофею Пашашкину и Михаилу Прокофьеву – присвоили внеочередное воинское звание «старший прапорщик».

Первый заместитель начальника «Мособлпожспаса» Анатолий Плевако, вручая награды и благодарственные письма, выразил уверенность, что все вместе они будут и дальше совершенствовать спасательную службу, обеспечивать силы современными образцами техники и оборудования, повышая их оперативность и мобильность во время чрезвычайных ситуаций и пожаров.

На торжественном мероприятии перед собравшимися выступили учащиеся кадетского класса школы №26 Балашихи, а также полюбившиеся исполнители и творческие коллективы КДЦ «Подмосковные вечера».

День спасателя России установлен указом президента РФ в 1995 году. Российский корпус спасателей образовали 27 декабря 1990 года на основании постановления Совета министров РСФСР.