РИАМО (КОРОЛЕВ) – 25 дек. Власти Королева определили две площадки, на которых в новогодние праздники можно будет запускать фейерверки, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

«Для запуска фейерверков определены специальные места: 15-метровая зона вдоль Акуловского водоканала в границах городского округа Королев и территория юго-западной четверти сквера 2-го микрорайона, свободная от зеленых насаждений. Она расположена между улицей Большая Комитетская и улицей Нестеренко в 50 метрах на север от торца дома №1 по улице Папанина до асфальтированной пешеходной дорожки, проходящей через сквер», – говорится в сообщении.

При покупке фейерверков нужно обращать внимание на их качество, а также на наличие лицензии у продавца.