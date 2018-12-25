РИАМО - 25 дек. Одним из ключевых направлений развития подмосковного Солнечногорского района в следующем году станет расширение промышленного кластера, сообщил журналистам во вторник глава района Владимир Слепцов.

Во вторник состоялось заседание Высшего совета Московской области. В рамках мероприятия прошла торжественная церемония награждения отличившихся по итогам года муниципалитетов. Города и районы Подмосковья, достигшие высоких показателей по отдельным отраслям экономики и социальной сферы, были удостоены премии губернатора «Прорыв года».

«Это промышленный кластер (планируется развивать - ред.), который уже развивается с приходом Mercedes, «Утконоса» и тому подобного. Безусловно, это также развитие жилищной инфраструктуры», - сказал Слепцов.

Он добавил, что в следующем году в муниципалитете планируется развивать социально-культурное направление.

«Мы должны для них (жителей - ред.) сделать комфортную жизнь, мы должны общаться, видеть проблемы и решать их. Это наша основная задача», - сказал Слепцов.

Он также поблагодарил губернатора Московской области Андрея Воробьева за высокое доверие.