РИАМО - 25 дек. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что экстренных совещаний в Кремле по теме снижения стоимости нефти не планируется, передает Федеральное агентство новостей.

Ранее Россия и Саудовская Аравия договорились продлить соглашение ОПЕК+ по контролю за добычей «черного золота».

«Планов нет для экстренных совещаний. Тематику правительство держит под контролем. Договоренности в рамках ОПЕК+, эффект от них имеет отложенный характер. Он не сиюминутный. Так что оценку нужно давать в перспективе», — сказал Песков.

По его словам, через одну-две недели еще рано судить о последствиях договоренности.