РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 25 дек. Детский праздник пройдет во вторник в парке «Наташинские пруды» подмосковных Люберец, ребят будут развлекать аниматоры, сообщил «РИАМО в Люберцах» художественный руководитель городских парков Григорий Негин.

«Двадцать пятого декабря в парке «Наташинские пруды» состоится детский праздник. Взрослые тоже могут принять участие. Начало в 17:00 на площади для народных гуляний», – сказал Негин.

Он добавил, что аниматоры проведут интерактивные игры с детьми. Также прозвучат любимые песни. Можно будет потанцевать.

«Гостей центрального парка будем ждать на праздничных программах с 27 по 29 декабря. Подробная программа появится в группе парков в соцсети «ВКонтакте» и в Instagram-аккаунте», – заключил Негин.

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