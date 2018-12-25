РИАМО - 25 дек. Президент России Владимир Путин в Кремле начал новый раунд переговоров с коллегой из Белоруссии Александром Лукашенко, сообщает Газета.ru.
«Значительная часть переговоров пройдет в формате «один на один». В ходе встречи лидеры государств обсудят налоговый маневр России в нефтяной сфере», – отмечается в материале.
Кроме того, будет обсуждаться тематика развития Союзного государства.
Ранее Лукашенко рассказал о важности всесторонних отношений с Россией.
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