РИАМО - 25 дек. Президент России Владимир Путин в Кремле начал новый раунд переговоров с коллегой из Белоруссии Александром Лукашенко, сообщает Газета.ru.

«Значительная часть переговоров пройдет в формате «один на один». В ходе встречи лидеры государств обсудят налоговый маневр России в нефтяной сфере», – отмечается в материале.

Кроме того, будет обсуждаться тематика развития Союзного государства.

Ранее Лукашенко рассказал о важности всесторонних отношений с Россией.