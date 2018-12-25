РИАМО - 25 дек. В Московской области появился новый медиазал Президентской библиотеки, классическая полочная система хранения книг теперь заменена на динамические мобильные стеллажи, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Подмосковья – министра образования Московской области Ольги Забраловой.

В Государственном социально-гуманитарном университете в Коломне состоялось открытие модернизированного читального зала и библиотечной системы.

«Студенты и профессорско-педагогический состав вуза получили в свое распоряжение не только обновленный читальный зал, но и возможность пользоваться электронными фондами Президентской библиотеки», – сказала Забралова.

Она пояснила, что теперь классическая полочная система хранения книг теперь заменена на динамические мобильные стеллажи. Это позволило увеличить емкость хранения в 1,7 раза.

«Читальный зал превращен в шесть взаимосвязанных функциональных пространств: медиазал Президентской библиотеки, конференц-зал для групповой интерактивной работы, отдельная зона работы преподавателей и аспирантов с печатными изданиями, классический читальный зал для индивидуальной работы с печатными источниками информации, уютная зона работы с периодическими изданиями и административная зона работы библиотекарей», – добавила Забралова.

Она подчеркнула, что все сделано для удобства студентов и преподавателей.

«Мы расширяли пространство и сделали доступ к литературе доступнее. Общий библиотечный фонд университета сегодня составляет около 400 тысяч экземпляров книг», – пояснила Забралова.

Государственный социально-гуманитарный университет в Коломне ежегодно выпускает почти 400 специалистов. Больше половины из них остаются работать в регионе.