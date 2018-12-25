РИАМО - 25 дек. Женщину, бросившую ребенка в подъезде дома в подмосковном Щелкове, приговорили к штрафу в размере 40 тысяч рублей, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ Следственного комитета РФ по Московской области.

В октябре во втором подъезде многоэтажного дома на улице Комарова в Щелкове жильцы нашли полуторагодовалого мальчика. Местные жители сообщили об этом в правоохранительные органы, которые установили личность мальчика и его матери. Ей оказалась 40-летняя гражданка Украины Татьяна Гринишак.

«На допросе Гринишак сообщила, что проживала с сыном в городе Щелково по различным адресам и оставила ребенка в подъезде из-за сложной жизненной ситуации, отсутствия постоянного места жительства и материальных трудностей», – говорится в сообщении.

Женщина признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных статьей 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего) и статьей 125 УК РФ (оставление в опасности).

Приговором суда Гринишак назначено наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей. Она освобождена из-под стражи в зале суда.