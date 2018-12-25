РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 25 дек. В трех парках Подольска 30 декабря, а также с 4 по 6 января пройдут праздничные мероприятия для взрослых и детей, посетить которые смогут все желающие, сообщается на сайте администрации округа.

«Жители Подольска могут стать участниками праздничной программы «Новый год в парках Подольска», проходящей в рамках акции «Зима в Подмосковье», – говорится в сообщении.

Интерактивные и развлекательные мероприятия для детей и взрослых пройдут 30 декабря и с 4 по 6 января 2019 года по следующим адресам: городской парк культуры и отдыха имени Виктора Талалихина; детский парк культуры и отдыха на улице Заводской, дом №6А микрорайона Климовск и парк культуры и отдыха «Дубрава» на улице Победы, дом №3 микрорайона Климовск.

Мероприятия начнутся в 12:00. Принять участие смогут все желающие бесплатно.

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