РИАМО (КОРОЛЕВ) – 25 дек. Сувенирную и продовольственную продукцию можно будет приобрести на тематической ярмарке в Королеве с 11 по 13 января, гостям предложат новогодние украшения, поделки ручной работы, текстиль, сладости, деликатесы, сообщила «РИАМО в Королеве» представитель управления торговли городской администрации.

«В Королеве с 11 по 13 января пройдет тематическая ярмарка «Старый добрый Новый Год». Режим работы ярмарки: с 9:00 до 19:00», – говорится в сообщении.

На ярмарке представят сувенирную продукцию, новогодние украшения, продовольственные товары, поделки ручной работы, изделия народных промыслов, текстиль, сладости, деликатесы и другие товары.

Ярмарка пройдет в микрорайоне Текстильщик в 16 метрах по направлению на юго-запад от ориентира, расположенного по адресу: улица Тарасовская, дом №3.

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