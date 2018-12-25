РИАМО - 25 дек. С 30 декабря по 3 января в 12 округах Москвы будут работать 15 праздничных площадок, в том числе они появятся в музее-заповеднике «Царицыно», Зеленограде, поселке Внуково, ландшафтном парке «Митино», Екатерининском и Измайловском парках, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Сотни крупных мероприятий пройдут на главных улицах Москвы, в столичных парках, Зеленограде, а также в ТиНАО. Тема мероприятий — «Московские театры». На протяжении пяти дней, с 30 декабря по 3 января, одновременно на всех площадках гостей ждут выступления популярных артистов, московских театров и праздничные концерты», — сказал руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский.

Новый год в СВАО отметят на аллее Космонавтов возле станции метро «ВДНХ». Площадку оформят в стиле Малого театра. В ВАО празднование пройдет в Измайловском парке. Здесь появится копия Театра имени Владимира Маяковского. В Екатерининском парке в ЦАО можно будет заглянуть в «Геликон-оперу», а в парке на Ходынском поле в САО появится копия Большого театра.

На каждой площадке ежедневно с 15:00 до 21:00 будут проводиться праздничные концерты с участием известных исполнителей. Перед гостями выступят Полина Гагарина, Анита Цой, Ольга Кормухина, Анна Седокова, Елена Темникова, Ирина Дубцова и другие популярные артисты.

31 декабря праздничная программа начнется в 17:00, а завершится в 03:00 1 января. Традиционным подарком к Новому году станут фейерверки по всему городу. Одновременно с боем курантов небо над Красной площадью украсит пятиминутный салют. А в 01:00 1 января начнется пиротехническое шоу на окружных площадках.

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