РИАМО - 25 дек. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о расширении санкционного списка, в который вошли юридические и физические лица Украины, сообщает во вторник Газета.ru.

«По словам Медведева, в отношении юридических и физических лиц Украины будут применяться «специальные ограничительные меры», однако премьер не уточнил, какие именно», – отмечается в сообщении.

По словам премьер-министра РФ, расширение санкционного списка необходимо, чтобы защитить интересы «российского государства, компаний и граждан России».

Ранее кабмин Украины предложил Совету национальной безопасности и обороны страны расширить санкции в отношении России.