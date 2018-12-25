РИАМО - 25 дек. Модернизация территории хлопкопрядильной мануфактуры в подмосковной Балашихе позволит создать в городском округе около 1,5 тысяч новых рабочих мест в следующем году, сообщил журналистам во вторник глава Балашихи Сергей Юров.

Во вторник в доме правительства Московской области подвели итоги программы развития муниципалитетов «Территория роста». Команда Балашихи и Реутова стала победителем за проект редевелопмента промышленных территорий.

«Первая точка роста, которую мы на себя взяли, это Балашихинская хлопкопрядильная фабрика. Уже в этом году, буквально вчера, мы открыли территории этой фабрики. Территория, которая до недавнего времени использовалась неэффективно - здесь располагались в основном какие-то склады, не очень эффективные предприятия. Мы планируем создать за следующий год только порядка 1,5 тысяч новых рабочих мест именно по этой точке», - сказал Юров.

Он добавил, что на объект привлекают новых арендаторов.

«На сегодняшний день территория открывается для жителей города, становится культурно-досуговым центром, культурно-общественным центром Балашихи», - отметил Юров.