РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 25 дек. Каток площадью 3 тысячи квадратных метров открыли возле Дворца культуры «Подмосковье» в Красногорске, сообщил «РИАМО в Красногорске» специалист сети катков «Ледовый бум» Игорь Соловьев.

«Начал работу каток возле Дворца культуры «Подмосковье». Каток площадью 3 тысячи квадратных метров очищен от снега после снегопада и готов принимать посетителей. Ежедневно его заливают», – пояснил Соловьев.

По его словам, каток работает в будни с 12:00 до 22:00, в выходные и праздничные дни – с 10:00 до 22:00.

«На катке можно перекусить, погреться в теплых раздевалках. Установлены биотуалеты. Работает прокат коньков», – добавил Соловьев.

Он отметил, что билет, дающий право целый день кататься на катке, в будни обойдется в 100 рублей для ребенка от 6 до 12 лет и 150 рублей – для взрослого. Для детей до 6 лет вход бесплатный.

В выходные и праздничные дни стоимость билетов – 100 рублей для детей до 6 лет, 150 рублей – для детей в возрасте от 6 до 12 лет и 250 рублей – для взрослых.

Пенсионерам по возрасту вход бесплатный.

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