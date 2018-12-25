РИАМО - 25 дек. Главным в развитии здравоохранения Подмосковья является оцифровка медицинской деятельности, которая позволяет обеспечивать медучреждения своевременно лекарствами и кадрами, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Во вторник в доме правительства Московской области состоялось заседание Высшего совета при губернаторе региона. В мероприятии приняли участие члены областного правительства, депутатский корпус, руководители органов местного самоуправления, представители Общественной палаты Московской области и муниципальных общественных палат.

«Здравоохранение – это то, что мы смогли за пять лет поменять в части формы. Мы <…> (направили – ред.) большие деньги, спасибо нашим депутатам, они поддержали. Каждый год поддерживают увеличение ассигнований на капитальный ремонт. Мы убрали решетки, мы поменяли стены, мы закупили большое количество оборудования. Но сегодня, пожалуй, главным является оцифровка всей медицинской деятельности, чтобы были своевременно лекарства, чтобы были врачи», — сказал Воробьев.

По словам губернатора, каждый добросовестный глава муниципалитета занимается лично поиском, удержанием, трудоустройством врачей.

Воробьев добавил, что в 2019 году развитие здравоохранение будет приоритетной работой.

Ключевая темой заседания стало подведение основных итогов проделанной в 2018 году работы в рамках исполнения президентских указов и задач, сформулированных в программных обращениях губернатора.