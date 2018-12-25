РИАМО - 25 дек. Полицейские Донского района Москвы задержали подозреваемого в хулиганстве и умышленном причинении вреда здоровью посетителям ресторана, говорится в сообщении пресс-службы столичного ГУ МВД РФ.

Как уточняется в материале, в помещение ресторана на улице Орджоникидзе вошел мужчина и нанес удары ножом сотрудникам и посетителям. Четверых пострадавших доставили в городские клинические больницы для оказания медицинской помощи.

«Подозреваемый был задержан и доставлен в ОМВД России по Донскому району. Им оказался 32-летний приезжий. На месте происшествия был изъят перочинный нож», – говорится в сообщении.

Возбуждены уголовные дела по статье 213 УК РФ (хулиганство) и статье 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью). Мужчину заключили под стражу.