РИАМО - 25 дек. Члены молодежной палаты при Мосгордуме вместе с сотрудниками полиции 28 декабря проведут экологические рейды по елочным базарам города, сообщила во вторник на заседании комиссии столичного парламента по экологической политике ее председатель Зоя Зотова.

«Мы ежегодно проводим такие рейды. Потому что у нас есть обращения москвичей, которые озабочены тем, что деревья могут быть вырублены незаконно, есть ли на них документы. Рейд мы планируем на 28 число», - сказала Зотова.

На территории Москвы в этом году открылись 214 официальных елочных базаров. Во время рейдов у администраций торговых точек проверят наличие постановлений столичного правительства, по которым префектуры проводят аукционы и заключают договоры на размещение елочных базаров.

Адреса елочных базаров в Москве в 2018 году. Карта>>