РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 25 дек. Жители подмосковных Котельников смогут позвонить на горячую линию предприятия по уборке территорий МБУ «Спецтранс» и задать вопросы по очистке дорог от снега и наледи, сообщается в официальной группе администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

«МБУ «Спецтранс» открыл горячую линию по уборке снега для жителей городского округа Котельники. Если у Вас есть вопросы, просим обращаться по телефону: 8(968)829-62-11», – говорится в сообщении.

Ранее глава Котельников Андрей Булгаков отметил, что контролирует ситуацию с уборкой улиц и дворов во время снегопада. Также он призвал повысить качество уборки снега с дорог горокруга.