РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) – 25 дек. Более 350 вызовов поступило в Единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) Котельников за минувшую неделю, сообщается в официальной группе службы в соцсети «ВКонтакте».

«По номеру «112» МКУ «ЕДДС Котельники» с 17 по 24 декабря поступило 357 вызовов, из них 28 были ложными», - говорится в сообщении.

Также на минувшей неделе через ЕДДС вызывали 88 раз скорую помощь, 30 раз – полицию, два раза – пожарную службу. Кроме того, поступило 8 звонков в ГИБДД и один – в газовую службу. Еще 77 вызовов были справочно-информационными.