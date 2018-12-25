РИАМО - 25 дек. В Москве планируют расширить сеть ультрабыстрых зарядных станций для электробусов, на разработку проекта строительства 13 новых станций из бюджета города выделен 21 миллион рублей, сообщается на сайте RosTender.info.

«Департамент капитального ремонта Москвы объявил тендер по выбору проектировщика станций. Заявки от участников принимаются до 15 января, а 18 января будут подведены итоги тендера и выбран победитель», – отмечается в материале.

Согласно конкурсной документации, станции появятся в 6-м троллейбусном парке на улице Бочкова, на отстойно-разворотных площадках «ВДНХ», «6-й микрорайон Бибирева», «Уссурийская», «Холмогорская», «Костромская улица», на остановочных площадках «7-й автобусный парк», «Метро Владыкино» и других.

Зарядные станции преобразуют ток напряжением 10 киловольт в напряжение 0,6 киловольта. Для строительства станций необходимо проводить бестраншейную прокладку инженерных коммуникаций методом горизонтального направленного бурения и подводить кабельные линии электропередачи напряжением 10 киловольт. На разработку проектно-сметной документации победителю тендера выделят 250 календарных дней.

Автобусы на электрической тяге работают в Москве на маршруте №73 от ВДНХ до 6-го микрорайона Бибирева, №80 от 6-го микрорайона Бибирева до Осташковской улицы и №76 от Холмогорской улицы до станции метро «ВДНХ». Транспорт заряжается на конечных станциях маршрутов, а также в парке перед выходом на линию. Пополнение энергии занимает в среднем 6-8 минут.

Экологичный транспорт в столицу поставляют российские производители КамАЗ и ГАЗ. Каждый из них до конца марта 2019 года поставит по 100 электробусов и 31 зарядной станции.