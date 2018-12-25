РИАМО - 25 дек. Практически на 15% выросли инвестиции в основной капитал Московской области, в регионе ежегодно модернизируются более 80 заводов, Подмосковье продолжает программу экономического развития, сообщил журналистам министр инвестиций и инноваций Московской области Вадим Хромов.

Во вторник состоялось заседание Высшего совета Московской области. В мероприятии приняли участие члены областного правительства, депутатский корпус, руководители органов местного самоуправления, представители Общественной палаты Московской области и муниципальных общественных палат.

«Московская область по экономическим параметрам может похвастаться очень хорошим годом. Мы показываем почти 15% роста инвестиций в основной капитал. У нас, как и в прошлые годы, открываются десятки заводов, более 30 новых и более 80 модернизируются ежегодно», - сказал Хромов.

Он отметил, что также в Подмосковье постоянно создаются новые рабочие места. Кроме того, регион продолжает программу экономического развития.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в новые производства было инвестировано 817 миллиардов рулей.