РИАМО - 25 дек. Басманный суд города Москвы во вторник рассмотрит ходатайство следственного комитета о заочном аресте экс-руководителя Росалкогольрегулирования Игоря Чуяна, сообщил РИАМО сотрудник пресс-службы суда.

«СК ходатайствует о заочном избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Игоря Чуяна», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что во вторник суд рассмотрит ходатайство в 16:00.

Чуяна обвиняют в злоупотреблении служебными полномочиями.