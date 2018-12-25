РИАМО - 25 дек. Басманный суд города Москвы во вторник рассмотрит ходатайство следственного комитета о заочном аресте экс-руководителя Росалкогольрегулирования Игоря Чуяна, сообщил РИАМО сотрудник пресс-службы суда.
«СК ходатайствует о заочном избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Игоря Чуяна», – сказал собеседник агентства.
Он добавил, что во вторник суд рассмотрит ходатайство в 16:00.
Чуяна обвиняют в злоупотреблении служебными полномочиями.
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