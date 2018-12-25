РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 25 дек. Перекатные пандусы и кнопку вызова персонала для людей с ограниченными возможностями установили на стадионе «Искра» в подмосковных Люберцах, сообщается в Instagram-аккаунте управления социальной политики администрации горокруга.

«На еще одном спортивном объекте городского округа Люберцы завершились адаптационные мероприятия в рамках программы «Доступная среда». На стадионе «Искра» появились перекатные пандусы и кнопка вызова персонала для маломобильных групп населения», – говорится в сообщении.

Также на стадионе установили опорную скамью для с людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, информационное табло для людей с нарушением зрения и индукционную систему для людей с нарушением слуха.

«Кроме того, оборудовано специальное парковочное место и санузел», – заключается в материале.