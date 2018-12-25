РИАМО - 25 дек. Не менее 2,2 тысячи рабочих мест планируют создать в подмосковном Домодедове в 2019 году, в муниципалитете реализуется большой проект с аэропортом «Домодедово», развивает производство «Мираторг», сообщил глава городского округа Александр Двойных.

Во вторник состоялось заседание Высшего совета Московской области. В мероприятии приняли участие члены областного правительства, депутатский корпус, руководители органов местного самоуправления, представители Общественной палаты Московской области и муниципальных общественных палат.

«Губернатор (Московской области Андрей Воробьев – ред.) озвучил приоритеты и 2018-го, и 2019-го года. Колоссальный запрос населения на новые рабочие места, на повышение заработных плат, на инвестиции, на здравоохранение. Более 2 тысяч рабочих мест в Домодедове было создано. Не менее 2,2 тысячи рабочих мест планируем создать в 2019 году. Это достаточно реалистичный прогноз, мы понимаем, за счет чего эту цифру можно увеличить», - сказал Двойных журналистам по итогам заседания Высшего совета Московской области.

Он отметил, что в городском округе реализуется большой проект с аэропортом «Домодедово», развивает производство компания «Мираторг».

Ранее Воробьев отметил, что создание рабочих мест остается ключевой задачей властей Подмосковья.