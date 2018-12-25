РИАМО - 25 дек. Число желающих приобрести дополнительные квадратные метры в рамках программы реновации будет увеличиваться, поэтому квартиры, построенные в рамках программы, не поступят в открытую продажу в ближайшие 3-5 лет, сообщил журналистам во вторник заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«Мы считаем, что в ближайшие 3-5 лет квартиры, построенные в рамках реновации, в продаже появляться не будет, потому что большой спрос по докупке жилплощади у тех, кто уже участвует в программе, примерно 8-10% жителей, которые переезжают. <…> Думаю, что со временем эта цифра будет только увеличиваться. У нас задача поднять волну переселения на 3-5 лет, а не выдавать квартиры на рынок», – сказал Хуснуллин.

Он добавил, что в проекте бюджета фонда реновации необходимо заложить возможность его пополнения через 3-5 лет, когда начнут поступать деньги от продажи коммерческих первых этажей в домах программы реновации и парковок, чтобы со временем фонд вышел на самоокупаемость.

Программа реновации жилищного фонда Москвы была утверждена мэром Сергеем Собяниным 1 августа 2017 года. Она предусматривает расселение более 350 тысяч квартир. В программу включен 5171 дом.

В настоящее время утвержден перечень более чем из 300 стартовых площадок с потенциалом строительства более 4,5 миллионов квадратных метров недвижимости во всех административных округах города. Жилье здесь планируется спроектировать и построить до конца 2021 года.

На данный момент в стадии строительства 51 дом во всех округах столицы, кроме ТинАО и Зеленограда. Всего около 100 жилых домов на конец 2018 года будут находиться в стадии строительства в рамках столичной программы реновации.