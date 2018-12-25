РИАМО - 25 дек. Индекс Московской биржи опустился ниже 2,3 тысячи пунктов впервые с 26 ноября 2018 года, такие данные предоставила биржа на момент открытия торгов во вторник, сообщает Газета.ru.

На утро вторника снижение составляет 1,4%, до 2289,76 пункта.

«Индекс РТС (индикатор фондового рынка России – ред.) при этом упал до 1053,84 пункта, показав уменьшение на 1,5%», – говорится в сообщении.