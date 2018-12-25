РИАМО - 25 дек. Победителями программы развития муниципалитетов «Территория роста» в 2018 году стали Балашиха (плюс Реутов), Орехово-Зуево, Коломна (плюс Зарайск), Волоколамск, Королев, Богородский округ, сообщил глава региона Андрей Воробьев.

Во вторник состоялось заседание Высшего совета Московской области. В мероприятии приняли участие члены областного правительства, депутатский корпус, руководители органов местного самоуправления, представители Общественной палаты Московской области и муниципальных общественных палат.



«Программа «Территория роста» – это образовательный проект, смысл которого в том, чтобы найти выверенный алгоритм действий в Балашихе, Орехово-Зуеве, Богородском городском округе, Реутове, Серпухове, для того, чтобы при небольших инвестициях обеспечить качественные изменения. Проекты «Территории роста» мы отметили, дали первые ассигнования», – сказал Воробьев журналистам.

Балашиха (плюс Реутов) стала победителем в номинации «Редевелопмент промышленных территорий»; Орехово-Зуево – «Кластер креативных индустрий»; Коломна (плюс Зарайск) – «Туристическо-рекреационный кластер»; Волоколамск – «Агротуристический кластер», Королев – «Инновационный кластер», Богородский округ – «Промышленный кластер».

«В этом году прошло пилотное обучение муниципалитетов для развития проектов точек роста. Лучшие шесть команд, восемь муниципальных образований были награждены за те проекты, которые они проработали. Эти территории предоставили наиболее сбалансированные и реализуемые проекты, продумали комплексный план развития своей территорий, определили первоочередные мероприятия. Все это позволит при небольшой поддержке бюджета получить эффект и в создании рабочих мест, и, самое главное, в увеличении налогового потенциала и в уровне жизни граждан данных территорий», – добавил министр инвестиций и инноваций Подмосковья Вадим Хромов.

Как отметил министр экономики и финансов Подмосковья Михаил Ан, на участие в программе было подано 50 заявок от различных муниципалитетов региона.

«По итогам комплексного отбора проектов шесть команд муниципалитетов разработали действующие концепции, которые уже реализуются и предстоит реализовывать в 2019-2020 и дальнейших годах. Нашей задачей было отобрать проекты, которые в пятилетней перспективе дадут максимальный эффект», – добавил Ан.

Министр подчеркнул, что проекты направлены на развитие инфраструктуры и агломераций, рекреационных центров. Благодаря развитию новых точек роста в муниципалитетах появятся новые рабочие места.

В феврале 2018 года по поручению Андрея Воробьева стартовал конкурссоциально-экономического и территориального развития муниципальных образований «Территории роста».

В рамках программы муниципальные районы и городские округа предлагают концепции развития своих территорий, которые оцениваются профессиональной экспертной комиссией. Победители конкурса получают средства на финансирование своих проектов.

Главная цель программы – сформировать муниципальные команды для реализации программ комплексного развития территорий, реализация которых позволит стимулировать развитие экономики региона, повышать его туристическую привлекательность, а также создавать комфортные условия для ведения бизнеса и жизни граждан. Значимый экономический и социальный эффект от реализации программы будет наблюдаться через 3-5 лет, а первые перемены станут заметны уже через 1-2 года.

В 2019 году предусмотрены новые точки роста – 67 муниципалитетов и 165 новых проектов. Бюджетные инвестиции составят 91,9 миллиарда рублей; частные инвестиции – 865 миллиардов рублей; ежегодные налоговые поступления после запуска проектов – 53,5 миллиарда рублей.