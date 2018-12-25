РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 25 дек. В подмосковном Подольске планируют рассмотреть вопрос о демонтаже незаконно установленного гаража в одном из дворов на Красногвардейском бульваре, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Жительница Подольска написала на портал «Добродел» жалобу на самовольно установленный гараж во дворе дома №15А на Красногвардейском бульваре. Она просит проверить законность его установки, так как стоянка располагается прямо на газоне.

«Администрация Подольска рассмотрела обращение по демонтажу самовольно установленного гаража на Красногвардейском бульваре и сообщает, что по указанной информации была проведена проверка, в ходе которой факт, указанный в обращении, подтвердился. Вопрос о включении работ по демонтажу данной постройки будет рассмотрен в срок до 12 июля 2019 года», – сказал председатель комитета по строительству и архитектуре администрации городского округа Сергей Цаплинский.

Он отметил, что информацию о принятом решении горожане смогут получить по телефону: 8(496)763-27-56.

Портал «Добродел» запустили в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.