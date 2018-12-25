РИАМО - 25 дек. Свыше 170 маршрутов наземного городского транспорта будут работать в новогоднюю ночь в Москве, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

«Третий год подряд всю новогоднюю ночь – с 31 декабря на 1 января – в Москве будет работать метро, МЦК, а также все ночные и наиболее востребованные маршруты наземного городского транспорта. Всего 172 маршрута, в том числе 60 маршрутов – круглосуточно, 99 маршрутов – до 03:30, 13 ночных маршрутов», – говорится в сообщении.

Интервал движения автобусов составит 25-30 минут. Поезда метро и МЦК будут ходить с интервалами движения от 3,5 до 15 минут.

Ночная работа метро, МЦК и наземного пассажирского транспорта позволит москвичам и гостям столицы встретить Новый год дома или в гостях, а затем продолжить празднование на улицах и в парках столицы.

В рождественскую ночь (с 6 на 7 января) режим работы общественного транспорта также будет продлен: метрополитен и МЦК – до 02:00; наземный городской пассажирский транспорт – 165 маршрутов до 03:00 и 13 ночных маршрутов. Также продлено время движения поездов пригородного сообщения в новогоднюю и рождественскую ночи – до 02:00 часов ночи. К поездам «Аэроэкспресса» будут добавлены дополнительные вагоны (10 вагонов вместо восьми).

В праздничные дни с 31 декабря 2018 года по 8 января 2019 года парковка в зоне платного парковочного пространства будет бесплатной.

Пассажиры общественного транспорта могут окунуться в атмосферу праздника, проехав на специально оформленных в новогоднем стиле поездах метро, автобусах, трамваях и электробусах. Специально к праздникам выпущены новогодние билеты «Единый». Тираж лимитированной версии – 400 тысяч штук.

Кроме того, желающие смогут приобрести праздничные карты и брелоки «Тройка».

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