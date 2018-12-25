РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 25 дек. Жителям одного из домов подмосковного Подольска по предписанию Госжилинспекции провели перерасчет платы за горячую воду, сумма переплаты составила около 200 тысяч рублей, сообщается на сайте надзорного ведомства.

Ранее в Госжилинспекцию Московской области поступило обращение от жительницы многоквартирного дома №5 на улице Давыдова в Подольске. Она просила проверить начисления платы за коммунальные услуги с июня по сентябрь нынешнего года. В ходе внеплановой проверки инспекторы установили, что начисление платы за коммунальную услугу УК «Любимый дом» было произведено с превышением норматива расхода тепловой энергии на подогрев.

«Таким образом, управляющая организация нарушила правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных и жилых домах. Жилищным инспекторам пришлось напомнить коммунальщикам о необходимости соблюсти нормы действующего законодательства при проведении повторного перерасчета. Предписание обязало их сделать это в течение месяца», – сказал Главный государственный жилищный инспектор Подмосковья Вадим Соков.

Он отметил, что контрольная проверка исполнения предписания показала, что компания ООО «УК «Любимый дом» провела перерасчет по вышеуказанному многоквартирному дому. Общая сумма корректировки составила около 200 тысяч рублей.