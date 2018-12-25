РИАМО - 25 дек. Главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова посоветовала подготовить на Новый год сбалансированное и разнообразное меню и не отказываться от завтрака и обеда перед праздничной ночью.

«Не пропускайте завтрак и обед 31 декабря. Если хочется в честь праздника съесть что-то вредное, ограничьте порцию. Не готовьте больше, чем сможете съесть за праздничным столом. Положите все, что хотите съесть, на тарелку одновременно, так вы увидите суммарный объем. Сократите потребление майонеза», - сказала Стародубова журналистам во вторник.

Она добавила, что следует заранее продумать сервировку стола и новогоднее меню.

«Это семейный праздник, важно поделиться праздником с друзьями, родными. Общение поможет уменьшить негативные последствия от переедания. Застолье - не главное», - отметила диетолог.

По ее словам, новогодний стол должен быть сбалансированным, умеренным и разнообразным.

«Советуем поставить на стол достаточно фруктов и овощей. Для основного блюда лучше выбрать нежирные виды мяса или рыбу. Десерты все ждут, но не стоит забывать, что они высококалорийны, лучше сократить размер порции или выбрать не слишком сладкие виды десертов», - заключила Стародубова.