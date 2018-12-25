РИАМО - 25 дек. Ежедневно москвичи в 1,5 раза превышают рекомендованную норму потребления сахара и в три раза – соли, сообщила журналистам во вторник главный диетолог департамента здравоохранения столицы Антонина Стародубова.

«В среднем москвичи в день съедают в 1,5 раза больше сахара, чем рекомендует Всемирная организация здравоохранения, а это 50 граммов», - сказала Стародубова.

Она добавила, что соли москвичи в среднем съедают в день в три раза больше, чем рекомендует ВОЗ. Рекомендуемая дневная норма потребления соли составляет 5 граммов.

Ранее главный диетолог Москвы назвала самый вредный продукт на новогоднем столе. Им оказался майонез. В праздничную ночь Стародубова также советует не налегать на копчености, колбасы, консервы, соленья, хлеб, нектары, сладкие газированные напитки и пакетированные сокосодержащие напитки.