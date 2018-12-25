РИАМО (БАЛАШИХА) – 25 дек. Инспекторы ГИБДД Балашихи 26 декабря проведут профилактический рейд «Ребенок-пассажир», в рамках которого водителей проверят на соблюдение правил перевозки детей, говорится в сообщении пресс-службы ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское».

Профилактический рейд направлен на обеспечение безопасности дорожного движения и снижение аварий, совершенных водителями, выполняющими перевозку детей без удерживающих устройств в автомобиле.

«Сотрудники ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское» 26 декабря с 13:00 до 15:00 в микрорайоне Железнодорожный городского округа Балашиха будут проводить профилактическое мероприятие «Ребенок-пассажир»», – отмечается в сообщении.

Госавтоинспекция напоминает водителям, что перевозка детей от 7 до 11 лет в автомобиле должна осуществляться с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка.

Сумма административного штрафа за нарушение правил перевозки детей составляет 3 тысячи рублей.