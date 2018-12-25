РИАМО - 25 дек. Столичные парконы в преддверии нового года украсили изображениями пингвинов и поздравлениями москвичей, сообщил РИАМО во вторник сотрудник пресс-службы Центра организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы.

«Центр организации дорожного движения запустил тематические автомобили – «новогодние» парконы. Новая яркая оклейка мобильного комплекса фотовидеофиксации посвящена предстоящим праздникам. Элементами праздничного дизайна стали украшения в виде пингвинов и наклейки с поздравлениями жителям столицы», – сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что рисунок на автомобилях соответствует стилю, который в этом году использует московский транспортный комплекс для оформления тематических поездов метро и наземного транспорта.

«Автомобили с новогодним оформлением будут использоваться в обычном режиме и курсировать по улицам столицы в течение всех выходных праздничных дней», – резюмировал сотрудник пресс-службы.