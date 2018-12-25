РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 25 дек. Житель подмосковного Подольска пожаловался на наличие тараканов в одном из домов на улице Революции в микрорайоне Климовск, от насекомых не могут избавиться уже долгое время, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска написал на портал «Добродел» жалобу на наличие тараканов в доме №1 по улице Революции. Он отметил, что насекомых очень много как во всем доме, так и в квартирах. Жильцы дома не могут решить данную проблему уже несколько лет.

«Администрация Подольска рассмотрела обращение по вопросу дезинсекции подвального помещения по адресу: улица Революции, дом №1 и сообщает, что при проведении проверки были выявлены нарушения. Работы по их устранению выполнены. В частности, была проведена дезинсекция», – сказал председатель комитета по ЖКХ и благоустройству администрации округа Илья Скоморохов.

Портал «Добродел» запустили в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.