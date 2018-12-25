РИАМО - 25 дек. В 2018 году обманутые дольщики в Подмосковье получили около 11 тысяч ключей от нового жилья, всего за последние годы в регионе получили ключи более 26 тысяч обманутых дольщиков, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Во вторник состоялось заседание Высшего совета Московской области. В мероприятии приняли участие члены областного правительства, депутатский корпус, руководители органов местного самоуправления, представители Общественной палаты Московской области и муниципальных общественных палат.

«Я считаю, что в этом году мы совершили прорыв. Вообще за все время нашей работы нам удалось выдать ключи порядка 26-27 тысячам дольщиков, беспрецедентное количество. Ясно, что мы работаем, направили 60 миллиардов за эти годы <…> средств разными способами, чтобы выручить людей из беды. В этом году 10,7 тысячи ключей вручили», — сказал Воробьев.

Ключевой темой заседания Высшего совета Московской области стало подведение основных итогов проделанной в 2018 году работы в рамках исполнения президентских указов и задач, сформулированных в программных обращениях губернатора.