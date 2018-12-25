РИАМО - 25 дек. Майонез является самым вредным продуктом, который можно встретить на новогоднем столе, также в праздничную ночь стоит сократить потребление копченостей, сладкой газировки и хлеба, сообщила журналистам во вторник главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова.

«Майонез – самый вредный продукт на новогоднем столе. <…> Следует избегать в новогоднюю ночь переедания, избытка жирного и калорийного, соленого (копчености, колбасы, консервы, соленья), хлеба и сладкого (нектары, сладкие газированные напитки, пакетированные сокосодержащие напитки), большого количества майонеза и других соусов», - сказала Стародубова.

Она добавила, что за новогодним ужином стоит избегать пищи, которая длительно и неправильно хранится. Это домашние заготовки, заправленные салаты, кондитерские изделия с кремом, нарезка из рыбы и тому подобное.