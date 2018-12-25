РИАМО - 25 дек. Депутат Госдумы Наталья Поклонская поздравила соотечественников с Новым Годом, на своей странице в Twitter она опубликовала ролик с пожеланиями, сообщает Газета.ru.

Для поздравления депутат снялась на коне и с бокалом шампанского. Поклонская поблагодарила россиян за оказанные ей доверие и поддержку.

«От Нового года каждый ждет перемен, перемен к лучшему. Но прежде всего все перемены зависят от нас, нашего выбора, ежедневного и порой очень сложного», – сказала Поклонская.

Она также пожелала, чтобы в следующем году в жизнь россиян пришла сказка.

«И пусть в новом году на коне будет тот, кто благороден и несет справедливость и добро», – заключила Поклонская.