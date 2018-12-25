РИАМО - 25 дек. Создание рабочих мест остается ключевой задачей властей Подмосковья, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Во вторник в доме правительства Московской области состоялось заседание Высшего совета при губернаторе региона. В мероприятии приняли участие члены областного правительства, депутатский корпус, руководители органов местного самоуправления, представители Общественной палаты Московской области и муниципальных общественных палат. Ключевой темой заседания стало подведение основных итогов проделанной в 2018 году работы в рамках исполнения президентских указов и задач, сформулированных в программных обращениях губернатора.

«Разные направления (реализации национальных проектов в Подмосковье – ред.). В первую очередь - развитие инфраструктуры. Мы внимательно следим за сдачей ЦКАД, видим большие перспективы расширения магистралей. <...> Туда приходят инвесторы, вкладывают десятки миллионов долларов. Ситуация в экономике не самая простая. Я сегодня на высшем совете говорил, что наши жители в 54 муниципалитетах при социологическом опросе на первое место среди глобальных задач поставили - создание рабочих мест», – отметил Воробьев, отвечая на вопрос корреспондента РИАМО.

Он уточнил, что регион развивает экономику, 817 миллиардов рублей составили инвестиций в основной капитал.

«Но создание рабочих мест остается стратегической задачей. Мы проводим роуд-шоу, встречи с послами, инвесторами, разные программы принимаем, которые облегчают приход бизнеса на нашу территорию», – дополнил Воробьев.

Ранее Воробьев также сообщал, что в 2018 году доход бюджета Подмосковья составил 618 миллиардов рублей.

«В следующем году планируется достичь показателя почти в 700 миллиардов рублей», – заключил губернатор Московской области.