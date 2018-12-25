РИАМО - 25 дек. В Подмосковье взяли ситуацию с мусором под контроль: на территории региона не будет ни одной свалки, в 2019-2020 годах закроют все полигоны, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Во вторник состоялось заседание Высшего совета Московской области. В мероприятии приняли участие члены областного правительства, депутатский корпус, руководители органов местного самоуправления, представители Общественной палаты Московской области и муниципальных общественных палат. Ключевой темой заседания стало подведение основных итогов проделанной в 2018 году работы в рамках исполнения президентских указов и задач, сформулированных в программных обращениях губернатора.

«Мы реализуем, по сути, первую в стране такую масштабную модернизацию в части утилизации, переработки мусора. Так получилось, что мы оказались на авансцене, мы оказались тем регионом, где эта проблема имеет самое актуальное звучание. <…> Я считаю, что сложный, критический момент, мы все-таки смогли взять ситуацию под контроль. Мы на сегодня видим, какое количество полигонов закрыто, беспрецедентное количество», — сказал Воробьев.

Он добавил, что на территории Московской области не будет ни одной свалки. В течение 2019-2020 годов их закроют все без исключения.

«Возможно это только в том случае, когда мы строим новые полигоны комплексной переработки отходов, это самые современные технологии, которые есть в мире, лучше ничего нет. Это автоматическая переработка. <…> К концу следующего года <…> мы должны видеть уже 12 КПО, которые, по сути, на 100% решают проблему утилизации и переработки мусора», — уточнил губернатор.

По словам Воробьева, Подмосковье станет первым регионом, который комплексно в каждом муниципалитете начнет внедрять раздельный сбор мусора. Губернатор также поблагодарил глав территорий, управдомов, управляющие компании, которые занимаются внедрением этой новой практики.

«Я уверен, что мы на правильном пути», — подчеркнул Воробьев.

Подмосковье переходит на новую систему обращения с отходами с 1 января 2019 года. Заменой контейнеров и приобретением мусоровозов для раздельного сбора занимаются региональные операторы, которые определены на конкурсной основе в апреле текущего года.

Разные виды отходов будут вывозить разные автомобили: «чистые» отходы заберет синий автомобиль, «грязные» – серый. Отходы отправятся на сортировочные пункты или на крупные перерабатывающие комплексы.

Собранные отходы переработают раздельно и извлекут из них максимально возможное количество полезных фракций. Из «чистых», а это порядка 40% от поступающего объема твердых коммунальных отходов, будет извлечено и в дальнейшем использовано до 20% полезных фракций. Из «грязных» отходов будет отобрана органика, которую переработают в компост.