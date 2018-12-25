РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 дек. В Подмосковье утвердили документацию по планировке территории для строительства автодороги на улице 43 Армии в Подольске, говорится в постановлении правительства Московской области.

«В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, учитывая решение градостроительного совета Московской области, правительство региона постановляет: утвердить документацию по планировке территории для строительства автодороги «Южный обход Подольска» по улице 43 Армии в горокруге. Главе Подольска направить документацию по планировке территории», – говорится в документе.

Планируемый линейный объект является элементом сети автодорог регионального значения и улично-дорожной сети Подольска. Протяженность дороги будет составлять 1,4 километра, а участок реконструкции будет составлять 0,5 километров. Дорога будет рассчитана на скорость движения – 70 километров в час и будет иметь четыре полосы.

«Документацией предусмотрено: строительство участка автодороги от примыкания к кольцевому пересечению с Южным обходом и улицей Кирова до пересечения с улицами Академика Доллежаля, Ленинградская и 43 Армии; реконструкция участка улицы 43 Армии от пересечения с улицей Академика Доллежаля с автодорогой «Подольск-Дубровицы» и улицей Красногвардейский бульвар; устройство наземного пешеходного перехода в районе дополнительного остановочного пункта и многое другое», – поясняется в материале.