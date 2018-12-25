РИАМО - 25 дек. Подмосковные города Реутов, Химки и Королев в 2018 году стали лучшими в рейтинге-50, в рамках которого оценивается работа по целевым показателям для развития региона, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Во вторник проходит заседание Высшего совета Московской области. Ключевая тема заседания – подведение основных итогов проделанной в 2018 году работы в рамках исполнения президентских указов и задач, сформулированных в программных обращениях губернатора.

«Тройка лучших (в рейтинге-50 - ред.) – это Реутов, Химки, Королев. Они стабильно выполняют показатели, а главное – жители этих городов чувствую перемены. Но наша задача держать темп, обеспечить решение проблем», – сказал Воробьев журналистам по итогам совета.

Он отметил, что власти жестко спрашивают с тех муниципалитетов, которые отстают и не могут держать темп. Также принимаются кадровые решения.

«Есть прорывные территории, которые в каком-то отдельном направлении совершили маленькое чудо или достигли результата. По инвестициям мы отметили Волоколамск, там кричащая ситуация с созданием рабочих мест, но Волоколамск за это время включил в оборот все земли, там реализуется важный проект TH Milk. Владимиру Слепцов (глава Солнечногорского района - ред.) мы дали премию «За волю к победе», он еще недавно, но с его приходом все зашевелилось – и новогодняя подготовка, и решение проблем, и диалог с жителями», – заключил Воробьев.

В рамках рейтинга-50 оценивают эффективность работы органов местного самоуправления в Подмосковье по достижению целевых показателей развития региона. Всего в рейтинге содержатся 50 целевых показателей, входящих в пять приоритетных направлений: «Предпринимательская деятельность»; «Государственные и муниципальные услуги»; «Эффективное управление»; «Качество жизни»; «Сельское хозяйство».

Данные показатели ежегодно уточняются с учетом приоритетных задач, которые определены в указах, послании президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию и в обращении губернатора Московской области Андрея Воробьева к жителям.

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