РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 25 дек. Киберспортсмены из подмосковного Красногорска в январе 2019 года примут участие в первом межмуниципальном турнире по компьютерному спорту в дисциплине Dota 2, сообщается на официальном сайте администрации городского округа.

«Первый межмуниципальный турнир по компьютерному спорту в дисциплине Dota 2 пройдет с 4 по 8 января в Московской области при поддержке Центра молодежного инновационного творчества «Генезис» (ЦМИТ). В нем примут участие киберспортсмены из Дмитрова, Красногорска, Сергиева Посада и других городов Подмосковья», – говорится в сообщении.

До 3 января все желающие смогут зарегистрироваться для участия в турнире в группе «Genesis Dota 2 Cup 2018» в соцсети «ВКонтакте». Отборочные оnline-туры пройдут с 4 по 7 января 2019 года.

Завершающий этап турнира пройдет 8 января 2019 года в ЦМИТ «Генезис» по адресу: город Дмитров, улица Профессиональная, дом №4. Призовой фонд турнира составляет 25 тысяч рублей. Также победители получат памятные подарки.