Новый 2019 год по восточному календарю будет годом Желтой Земляной Свиньи. Хотя китайский Новый год наступит только в феврале и не совпадает с европейским, многие по традиции руководствуются его символикой, чтобы поймать удачу. Астрологи рассказали РИАМО, каков характер символа года, и посоветовали, как лучше отмечать праздник, чем наряжать елку, и что поставить на стол в новогоднюю ночь.

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Домашний праздник

Свинья способна проявлять немалую активность, когда ей что-то интересно. Но ее невозможно сдвинуть с места, если она этого не хочет, рассказывает астролог, преподаватель Института практической эзотерики и астрологии Татьяна Кирилова.

Поэтому перед встречей Нового 2019 года нужно как следует отдохнуть: «поваляться», обложившись подушками, подготовиться к празднику, не проявляя излишней суеты и торопливости, советует она.

Это необходимо для того, чтобы сохранить силы на общение – оно является самой главной составляющей встречи года Свиньи, отмечают астрологи. Не рекомендуется встречать этот год в одиночестве. Лучше провести праздник в кругу семьи и друзей.

А вот идти в новую незнакомую компанию нежелательно – Свинья очень привязана к близким и предпочитает проводить время с ними. Так как Свинья – животное домашнее, праздновать Новый год лучше всего дома.

Полезные подарки

Свинья любит дарить подарки, так что не рекомендуется включать излишний режим экономии, советует астролог портала «Психотерика» Ольга Николаева. При этом главное в подарке – искренность, внимание и душа.

По мнению Татьяны Кириловой, особенно уместным будет практичный подарок – это соответствует земной стихии Кабана.

А в качестве сувениров хорошо дарить друг другу желуди, можно искусственные, со вложенными в них пожеланиями.

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Стихия наступающего года – земля, поэтому главные цвета праздника – желтый и золотистый. Этим стоит руководствоваться как при выборе наряда, так и при украшении дома.

Для встречи Нового 2019 года подойдут теплые оттенки коричневого, зеленого и розового, а также терракотовый, бордовый.

Одежду лучше выбрать классическую, ведь Свинья уважает и поддерживает традиции. В качестве аксессуаров уместны будут золотые украшения.

Предпочтение следует отдать натуральным тканям – льну, шерсти и хлопку. Одежда должна быть свободной и комфортной. В частности, подойдет эко-стиль.

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Природный декор на елке

Декор можно выполнить в тех же цветах, соответствующих символу года – желтом и золотистом. Хорошо эти оттенки будут смотреться и на елке.

Для оформления помещения подойдут также зеленый и красный – главное, чтобы цвета были природными.

Елку можно украсить желудями и листьями – натуральными или искусственными, повесить маленькие сувенирные пакетики с зерном. В качестве декора подойдут также орехи и конфеты.

Кроме того, Татьяна Кирилова рекомендует поставить на видное место копилку в виде кабана – непременно с монетками. «Такой символ года, да еще и на почетном месте, поспособствует увеличению вашего благосостояния», - отмечает астролог.

Обильный стол

Свинья непривередлива в еде, она всеядна и любит покушать – поэтому стол должен быть богатым.

Желательно подать к столу много разнообразных угощений: салаты, фрукты, холодные и горячие блюда. Обязательно приготовьте мясные блюда, но только не свинину!

Не забудьте про апельсины и орехи – они приносят удачу.